MONTPELLIER, AU CŒUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL Place du Peyrou Montpellier, 23 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier. Retrouvez les lieux de tournages dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en lien avec vos personnages favoris dans cette visite exclusive autour de « Un si grand soleil » !.

2023-10-23 15:00:00 fin : 2023-10-23 12:00:00. EUR.

Place du Peyrou

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



France 2’s flagship series is shot in Montpellier. Find the shooting locations in the city center of Montpellier and anecdotes related to your favorite characters in this exclusive tour around « Un si grand soleil »!

La serie estrella de France 2 se rueda en Montpellier. Descubra los lugares de rodaje en el centro de la ciudad de Montpellier y conozca a sus personajes favoritos en esta visita exclusiva a « Un si grand soleil »

Die Vorzeige-Serie von France 2 wird unter anderem in Montpellier gedreht. Finden Sie die Drehorte in der Innenstadt von Montpellier und Anekdoten rund um Ihre Lieblingsfiguren in dieser exklusiven Tour rund um « Un si grand soleil » (Eine so große Sonne)!

Mise à jour le 2023-09-27 par OT MONTPELLIER