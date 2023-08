Forum des associations Place du petit port Cambes, 1 septembre 2023, Cambes.

Cambes,Gironde

Rendez-vous ce vendredi 1er septembre pour découvrir les associations de la commune..

2023-09-01 fin : 2023-09-01 20:00:00. EUR.

Place du petit port Rue du Petit Port

Cambes 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Join us this Friday, September 1, to find out more about the town’s associations.

Únase a nosotros el viernes 1 de septiembre para saber más sobre las asociaciones de la ciudad.

Treffen Sie sich am Freitag, den 1. September, um die Vereine der Gemeinde kennenzulernen.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers