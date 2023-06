Petit marché estival Place du petit marché Roussas Roussas Catégories d’Évènement: Drôme

Roussas Petit marché estival Place du petit marché Roussas, 15 juin 2023, Roussas. Roussas,Drôme Petit marché estival avec animations thématiques.

2023-06-15 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-17 . .

Place du petit marché

Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Small summer market with themed entertainment Pequeño mercado de verano con espectáculos temáticos Kleiner Sommermarkt mit thematischen Animationen Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Roussas Autres Lieu Place du petit marché Adresse Place du petit marché Ville Roussas Departement Drôme Lieu Ville Place du petit marché Roussas

Place du petit marché Roussas Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussas/

Petit marché estival Place du petit marché Roussas 2023-06-15 was last modified: by Petit marché estival Place du petit marché Roussas Place du petit marché Roussas 15 juin 2023