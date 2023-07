SOIRÉE TANGO Place du Petit Marché Beaugency Catégories d’Évènement: Beaugency

Loiret SOIRÉE TANGO Place du Petit Marché Beaugency, 20 juillet 2023, Beaugency. SOIRÉE TANGO Jeudi 20 juillet, 17h30, 19h00 Place du Petit Marché Gratuit Profitez de l’été pour découvrir le TANGO ARGENTIN.

Rendez-vous dès 17h30 pour une initiation.

Rendez-vous ensuite à 19h pour une soirée Tango, où le public pourra danser et profiter de la musique Place du Petit Marché beaugency, place du petit marché Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 59 34 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T17:30:00+02:00 – 2023-07-20T19:00:00+02:00

