Concert Kat Mataf Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer, 15 août 2023, Luc-sur-Mer.

Luc-sur-Mer,Calvados

À l’occasion de la fête de la Mer, concert du groupe Kat Mataf, musique celtique..

2023-08-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-08-15 . .

Place du Petit-Enfer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie



On the occasion of the Fête de la Mer, concert by the group Kat Mataf, Celtic music.

Con motivo de la Fiesta del Mar, concierto del grupo celta Kat Mataf.

Anlässlich des Festes des Meeres, Konzert der Gruppe Kat Mataf, keltische Musik.

