Représentation des élèves de l’Académie d’ensemble de cuivres Place du Petit-Enfer Luc-sur-Mer, 26 juillet 2023, Luc-sur-Mer.

Luc-sur-Mer,Calvados

Représentation des élèves de l’Académie d’ensemble de cuivres..

2023-07-26 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-26 . .

Place du Petit-Enfer

Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie



Performance by students of the Brass Ensemble Academy.

Actuación de los alumnos de la Brass Ensemble Academy.

Aufführung der Schüler der Akademie für Blechbläserensemble.

Mise à jour le 2023-06-27 par Calvados Attractivité