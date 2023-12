Lecture de noel : Ho, Ho, Ho ! It’s Christmas story time ! Place du pays d’Auge Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 . Vos bibliothécaires, accompagnées de Charlotte Devilliers à l’autoharpe, vous feront rêver en musique avec des lectures de Noël… in English, please ! À partir de 4 ans. Sur réservation 0 .

Place du pays d’Auge

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

