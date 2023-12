Cet évènement est passé Exposition: « Le grand loup de Versailles » au musée de la Vénerie Place du parvis Notre-Dame Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Exposition: « Le grand loup de Versailles » au musée de la Vénerie Place du parvis Notre-Dame Senlis, 1 novembre 2023, Senlis. Senlis Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-01 10:00:00

fin : 2024-03-03 13:00:00 . Le musée de la Vénerie vous plonge cet hiver dans l’histoire des relations entre le loup et l’homme à l’occasion de l’accrochage du trophée d’un loup monstrueux, le grand loup de Versailles, offert par la Société des Amis (SAMV). 0 .

Place du parvis Notre-Dame

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-21 par SIM Hauts-de-France – Chantilly-Senlis Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Code postal 60300 Lieu Place du parvis Notre-Dame Adresse Place du parvis Notre-Dame Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Place du parvis Notre-Dame Senlis Latitude 49.2074045 Longitude 2.58350522 latitude longitude 49.2074045;2.58350522

Place du parvis Notre-Dame Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/