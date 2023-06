Urban Ride Place du Parvis Notre-Dame Coutances, 16 septembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Urban Ride de Coutances le samedi 16 septembre de 8h à 17h. Gratuit et dès 7 ans..

2023-09-16 à 08:00:00 ; fin : 2023-09-16 17:00:00. .

Place du Parvis Notre-Dame

Coutances 50200 Manche Normandie



Coutances Urban Ride on Saturday, September 16 from 8am to 5pm. Free and from 7 years old.

Paseo urbano en Coutances el sábado 16 de septiembre de 8:00 a 17:00 horas. Gratis para niños a partir de 7 años.

Urban Ride in Coutances am Samstag, den 16. September von 8 bis 17 Uhr. Kostenlos und ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-31 par Coutances Tourisme