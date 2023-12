Concert de la Nativité à Laon Place du parvis Gautier de Mortagne Laon, 24 décembre 2023, Laon.

Laon Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 16:00:00

fin : 2023-12-24 16:30:00

Les orgues chantent Noël dans la cathédrale de Laon !.

Organisé par la paroisse Sainte-Céline et les Amis des Orgues de Laon, Lidia Książkiewicz (organiste titulaire de la cathédrale) donnera ce concert traditionnel la veille de Noël, avec des œuvres de Bach, Messiaen, Daquin et Balbastre, et sera accompagnée pour l’occasion par la soprano Béatrice Gaucet et le baryton James Gowings !

RV dans la cathédrale à 16h… (durée : environ 30 min)

Place du parvis Gautier de Mortagne

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



