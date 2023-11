Visite guidée à Laon : « Le trésor de Notre-Dame » Place du parvis Gautier de Mortagne Laon, 16 décembre 2023, Laon.

Laon,Aisne

Et si vous découvriez un lieu unique de la cathédrale ?.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 15:15:00. 3 .

Place du parvis Gautier de Mortagne

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



How about discovering a unique part of the cathedral?

¿Por qué no descubrir una parte única de la catedral?

Wie wäre es, wenn Sie einen einzigartigen Ort in der Kathedrale entdecken?

Mise à jour le 2023-11-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Pays de Laon