Visite guidée à Laon : « Dans les pas de Suzanne Noël » Place du parvis Gautier de Mortagne Laon, 11 novembre 2023, Laon.

Laon,Aisne

Sur les traces d’une célèbre femme native de Laon….

2023-11-11 fin : 2023-11-11 16:15:00. 0 .

Place du parvis Gautier de Mortagne

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France



In the footsteps of a famous Laon-born woman…

Tras los pasos de una famosa mujer de Laon…

Auf den Spuren einer berühmten Frau, die in Laon geboren wurde…

