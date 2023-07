Cet été au Parmelan… le cirque dans tous ses états ! Place du parmelan, Annecy, 25 septembre 2023, Annecy.

Dans le cadre d’un accueil en résidence artistique, le Centre social et culturel du Parmelan accueillera la Cie Alta Gama pour deux semaines de création.

Très sensibles au partage avec les publics, la Cie Alta Gama souhaite mettre en place diverses actions auprès des habitants et adhérents du Centre notament sous leur dôme géodésique.

Pour cela, la Cie Alta Gama proposera des séances de découverte du vélo acrobatiques ainsi que des ateliers clownesques, mais également des temps d’échanges autour de la visite de leur dôme et de leur univers !

Place du parmelan, allée des salomons 74000 Annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T17:30:00+02:00 – 2023-09-25T20:30:00+02:00

2023-10-06T17:30:00+02:00 – 2023-10-06T20:30:00+02:00

Arnau Pascual_@foto_en_scena