Journée « Mieux circuler ensemble » Place du Panthéon Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journée « Mieux circuler ensemble » Place du Panthéon Paris, 27 septembre 2023, Paris. Journée « Mieux circuler ensemble » Mercredi 27 septembre, 15h00 Place du Panthéon Place du Panthéon Place du Panthéon, 75005 Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-27T15:00:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00

2023-09-27T15:00:00+02:00 – 2023-09-27T19:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Place du Panthéon Adresse Place du Panthéon, 75005 Ville Paris Lieu Ville Place du Panthéon Paris latitude longitude 48.846448;2.344892

Place du Panthéon Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/