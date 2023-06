Atelier : allumer le feu Place du Panorama Clamart Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Hauts-de-Seine Atelier : allumer le feu Place du Panorama Clamart, 12 juillet 2023, Clamart. Atelier : allumer le feu Mercredi 12 juillet, 15h00 Place du Panorama Accès libre et gratuit Viens jouer avec notre jeu de plateau et tente de devenir celui ou celle qui allumera la vasque olympique ! Ce sera aussi l’occasion de découvrir pleins de curiosités sur les Jeux Olympiques. Place du Panorama Place du Panorama 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00

2023-07-12T15:00:00+02:00 – 2023-07-12T18:00:00+02:00 © La Petite Bibliothèque Ronde Détails Catégories d’Évènement: Clamart, Hauts-de-Seine Autres Lieu Place du Panorama Adresse Place du Panorama 92140 Clamart Ville Clamart Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Place du Panorama Clamart

Place du Panorama Clamart Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clamart/

Atelier : allumer le feu Place du Panorama Clamart 2023-07-12 was last modified: by Atelier : allumer le feu Place du Panorama Clamart Place du Panorama Clamart 12 juillet 2023