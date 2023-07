Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce palais ! Place du Palais des Évêques Issigeac Catégories d’Évènement: Dordogne

Issigeac Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce palais ! Place du Palais des Évêques Issigeac, 16 septembre 2023, Issigeac. Venez découvrir l’histoire et l’architecture de ce palais ! 16 et 17 septembre Place du Palais des Évêques Gratuit. Entrée libre. Lors des Journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023, le Palais des Evêques accueillera des visites commentées gratuites de 3/4h (10h30 / 15h30 / 16h30) mettant en valeur son architecture en cours de rénovation et son histoire depuis 1670, date de sa construction jusqu’à nos jours. Une exposition photos sera visible dans le Palais en accès libre durant les deux journées de 10h à 17h00. Thème de l’exposition : le patrimoine vivant en Pays Issigeacois. Place du Palais des Évêques 24560 Issigeac Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 58 70 32 https://www.issigeac.fr/ Le Palais des Évêques, situé au cœur de la cité médiévale d’Issigeac, est actuellement en cours de réhabilitation architecturale. Cette imposante structure, érigée au XVIIe siècle sur des fondations médiévales, fut autrefois la résidence d’été des évêques de Sarlat. Par la suite, suite aux événements de la Révolution, il fut divisé en lots et devint la propriété de différentes familles de la région pendant près d’un siècle, avant d’être racheté dans son intégralité par la commune d’Issigeac. Au cours des journées dédiées au patrimoine, des visites commentées extérieures et intérieures seront proposées, permettant aux visiteurs de découvrir son architecture unique. Les salles voûtées et l’ancienne salle des fêtes révéleront les secrets de ce bâtiment historique, tandis que les commentaires éclaireront la manière dont les habitants d’Issigeac ont su s’approprier ce lieu pour en faire un espace de vie pour la communauté. En parallèle, une exposition de photos dédiée au patrimoine vivant en Pays Issigeacois sera présentée au sein du Palais des Évêques, ajoutant une touche artistique et culturelle à cette visite enrichissante. Venez découvrir cette perle architecturale en pleine transformation lors des Journées Européennes du Patrimoine ! Le Palais des Evêques est positionné à l’entrée nord du village. Plusieurs parkings gratuits sont répartis autour de la cité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

