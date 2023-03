Collecte solidaire d’appareils électriques Place du Palais de Justice, Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Collecte solidaire d’appareils électriques Place du Palais de Justice, Toulouse, 25 mars 2023, Toulouse. Collecte solidaire d’appareils électriques Samedi 25 mars, 09h00 Place du Palais de Justice, Toulouse Petits appareils : mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone…

Matériel informatique : ordinateur, imprimante, scanner…

Gros électroménager : frigo, cuisinière, machine à laver…

Collecte organisée par Ecosystem. www.proximite.ecosystem.eco Place du Palais de Justice, Toulouse 6 allée Paul Feuga Toulouse 31400

