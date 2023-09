En préambule de la Fête Nationale Place du palais de justice LES SABLES D OLONNE Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE En préambule de la Fête Nationale Place du palais de justice LES SABLES D OLONNE, 13 juillet 2024, LES SABLES D OLONNE. En préambule de la Fête Nationale Samedi 13 juillet 2024, 20h00 Place du palais de justice Grand concert sur le parvis du palais de justice Place du palais de justice 1, impasse du Juge Lemoine Place du palais de justice , 85100 LES SABLES D OLONNE LES SABLES D OLONNE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-07-13T20:00:00+02:00 – 2024-07-13T21:00:00+02:00

2024-07-13T20:00:00+02:00 – 2024-07-13T21:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE Autres Lieu Place du palais de justice Adresse 1, impasse du Juge Lemoine Place du palais de justice , 85100 LES SABLES D OLONNE Ville LES SABLES D OLONNE Lieu Ville Place du palais de justice LES SABLES D OLONNE latitude longitude 46.495129;-1.788203

Place du palais de justice LES SABLES D OLONNE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les sables d olonne/