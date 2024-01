Ma maison à pignon Place du Palais Bordeaux, mardi 27 février 2024.

Ma maison à pignon Animation famille Ma maison à pignon (à partir de 7 ans) 27 et 29 février Place du Palais 7€ (5€ Carte Jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T14:30:00+01:00 – 2024-02-29T16:00:00+01:00

Ma maison à pignon

Venez construire une maison médiévale en famille (à partir de 7 ans).

Où et comment vivez les Bordelais au Moyen Âge ? A quoi ressemblaient leurs maisons et comment fonctionnaient-elles ? Entre balade en ville et atelier pratique, découvrez en famille la petite histoire de l’habitat médiéval et repartez avec votre maquette d’une maison à pignon.

Animation réalisée en partenariat avec les Archives départementales de la Gironde dans le cadre de l’exposition Villes en Gironde au Moyen Âge (28 nov. 2023 – 7 avr. 2024)

27 & 29 février à 14h30

Rdv place du Palais

7€ (5€ Carte Jeune)

Réservation mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Place du Palais Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

animation famille

F. Deval, Mairie de Bordeaux