Ça va swinguer avec Jazz Ô Palais 30 août – 2 septembre Place du Palais 40/45€

Début du festival le mercredi 30 août avec une soirée vibrante qui réunit les Big Band de Jacques Adamo et Philippe Léogé suivi de Tuxedo Big Band avec le talentueux Michel Leeb, grand virtuose de l’humour et de jazz. Rhoda Scott, marraine de cette édition et China Moses, fille de la célèbre chanteuse et actrice Dee Dee Bridgewater feront vivre un moment exceptionnel au public le jeudi 31 août.

La soirée du vendredi 1er septembre réunit Manu Katché et Benny Greb, daux batteurs les plus talentueux de leur génération. Enfin, le samedi 2 septembre, la soirée sera très festive avec les artistes Maykel Blanco et Angelica Lopez.

Place du Palais, 81000 Albi

