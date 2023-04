25ème Rencontres Folkloriques de Montpellier Place du Nombre d’Or, Montpellier (34)

25ème Rencontres Folkloriques de Montpellier Place du Nombre d’Or, Montpellier (34), 13 mai 2023, . 25ème Rencontres Folkloriques de Montpellier Samedi 13 mai, 16h00 Place du Nombre d’Or, Montpellier (34) Place du Nombre d’Or, Montpellier (34) Place du Nombre d’Or, 34000 Montpellier, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:00:00+02:00 baleti nivernais

Détails Autres Lieu Place du Nombre d'Or, Montpellier (34) Adresse Place du Nombre d'Or, 34000 Montpellier, France Age max 110 Lieu Ville Place du Nombre d'Or, Montpellier (34)

Place du Nombre d'Or, Montpellier (34) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//