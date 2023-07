Juke Box heroes pour le 2e concert des Lundis d’Arromanches PLACE DU MUSEE Arromanches-les-Bains, 24 juillet 2023, Arromanches-les-Bains.

Arromanches-les-Bains,Calvados

Concert Rock. Hélène, chanteuse charismatique, donne la réplique à Yayo, guitar héro et ses 3 musiciens. Retrouvez les tubes de Queen, Toto, Led Zeppelin, AC/DC, Genesis, Bon Jovi, Aerosmith, Guns’N’Roses, Deep Purple et bien d’autres..

2023-07-24 21:00:00 fin : 2023-07-24 23:00:00. .

PLACE DU MUSEE place du 6 Juin 1944

Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie



Rock concert. Charismatic singer Hélène is joined by guitar hero Yayo and his 3 musicians. Enjoy hits by Queen, Toto, Led Zeppelin, AC/DC, Genesis, Bon Jovi, Aerosmith, Guns’N’Roses, Deep Purple and many more.

Concierto de rock. Hélène, la carismática cantante, está acompañada por el guitarrista Yayo y sus 3 músicos. Disfrute de los éxitos de Queen, Toto, Led Zeppelin, AC/DC, Genesis, Bon Jovi, Aerosmith, Guns’N’Roses, Deep Purple y muchos más.

Rockkonzert. Hélène, eine charismatische Sängerin, gibt dem Gitarrenhelden Yayo und seinen drei Musikern die Ehre. Erleben Sie die Hits von Queen, Toto, Led Zeppelin, AC/DC, Genesis, Bon Jovi, Aerosmith, Guns’N’Roses, Deep Purple und vielen anderen.

