à la Place du Mûrier**

Cette année, l’Office de tourisme organise la première édition de la fête de la bière à Batz-sur-Mer: l’OktoBtaz Fest !

Au programme :

9 brasseurs :

– Brasserie BACA

– Brasserie BOUYER

– Brasserie DE LA B

– Brasserie DE LA DIVATTE

– Brasserie LA NAZAIRIENNE

– Brasserie LA ZÈD

– Brasserie VESTIBULE

– Micro-Brasserie BREWEN

– Micro-Brasserie LES BRASSINS NAZAIRIENS

CONCERT :

18h – 19h30: Lemon Punch

20h – 21h30: Château Sud

22h – 23h30: Jeko

REPAS TYPIQUE (allemande et alsacienne)

Pour la billetterie des repas -> Réservation à l’Office de tourisme avant le 20 septembre

Place du Mûrier Salle des fêtes 44740 Batz sur mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T17:00:00+02:00 – 2023-09-30T23:59:00+02:00

