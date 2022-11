Concours de biscuits de Noël Place du Mûrier Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

Concours de biscuits de Noël Place du Mûrier, 3 décembre 2022, Batz sur mer. Concours de biscuits de Noël Samedi 3 décembre, 10h00 Place du Mûrier

Public

CONCOURS DE BISCUITS DE NOËL ! Vous aimez pâtisser? Vous adorez l’esprit de Noël? Alors venez participer au concours de biscuits de Noël ! Samedi 3 décémbre, vous pourrez déposer vos créat… Place du Mûrier Salle des fêtes 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire CONCOURS DE BISCUITS DE NOËL ! Vous aimez pâtisser? Vous adorez l’esprit de Noël? Alors venez participer au concours de biscuits de Noël !

Samedi 3 décémbre, vous pourrez déposer vos créations culinaires de 10h à 16h au stand de l’Office de Tourisme pendant le marché de Noël. A 17h, un jury élira les plus beaux et les plus savoureux biscuits ! Un lot est à gagner pour le gagnant ou la gagnante. Créativité, originalité et esprit de Noël feront peut-être de vous le meilleur pâtissier ou la meilleure pâtissière de Batz-sur-Mer! Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme.

GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu Place du Mûrier Adresse Salle des fêtes 44740 Batz sur mer Ville Batz sur mer lieuville Place du Mûrier Batz sur mer Departement Loire-Atlantique

Place du Mûrier Batz sur mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/batz-sur-mer/

Concours de biscuits de Noël Place du Mûrier 2022-12-03 was last modified: by Concours de biscuits de Noël Place du Mûrier Place du Mûrier 3 décembre 2022 Batz-sur-Mer Place du Mûrier Batz sur mer

Batz sur mer Loire-Atlantique