Marché de Noël à Batz-sur-Mer Samedi 3 décembre, 10h00 Place du Mûrier

MARCHÉ DE NOËL Samedi 3 décembre de 10h à 20h Place du Mûrier et Salle des Fêtes Comme chaque année, l’Office de tourisme organise son traditionnel marché de Noël. Une trentaine de stands pr… Place du Mûrier Salle des Fêtes 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire MARCHÉ DE NOËL

Samedi 3 décembre de 10h à 20h

Place du Mûrier et Salle des Fêtes



Comme chaque année, l’Office de tourisme organise son traditionnel marché de Noël. Une trentaine de stands proposeront des idées de cadeaux, objets de décoration, bijoux, produits locaux, livres, petite maroquinerie… Les visiteurs pourront également se restaurer sur place : galettes, crêpes, vin chaud, cuisine afro-antillaise, punch de Noël, sandwichs savoyards, friandises, barbe à papa, Bières BACA, chocolats chauds…



Des animations gratuites vont venir rythmer cette journée : retrouvez une animation photobooth, les passages du Père Noël, un concours de biscuits de Noël, des parcours de Noël dont un nocturne avec notre guide conférencière, le manège, des jeux en bois géants, des ateliers « décore ton sapin » avec l’Office de tourisme… À 18h : lancement des illuminations, bar à huîtres et l’apéro concert pour clôturer en beauté la soirée ! _Programme complet à venir. _

