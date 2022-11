Apéro-Concert : dégustation d’huîtres Place du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

CONCERT ET DÉGUSTATION D'HUITRES Samedi 3 décembre , un apéro-concert vous attend place du Mûrier pour le marché de Noël ! Dès 18h, un groupe de musique viendra vous proposer un concert , tan…

Dès 18h, un groupe de musique viendra vous proposer un concert , tandis qu’un bar à huîtres et vin sera mis en place pour accompagner ce moment convivial. Vous pourrez à la fois écouter Rémi & Max, un duo aux sons folk, swing avec leur esprit de Noël, et aussi déguster des huîtres et du vin. Informations à l’Office de Tourisme

GRATUIT

