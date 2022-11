Concours de biscuits de Noël Place du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

CONCOURS DE BISCUITS DE NOËL ! Vous aimez pâtisser? Vous adorez l’esprit de Noël? Alors venez participer au concours de biscuits de Noël ! Samedi 3 décémbre, vous pourrez déposer vos créat… Place du Mûrier 44740 Batz sur mer Place du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire CONCOURS DE BISCUITS DE NOËL ! Vous aimez pâtisser? Vous adorez l’esprit de Noël? Alors venez participer au concours de biscuits de Noël !

Samedi 3 décémbre, vous pourrez déposer vos créations culinaires de 10h à 16h au stand de l’Office de Tourisme pendant le marché de Noël. A 17h, un jury élira les plus beaux et les plus savoureux biscuits ! Un lot est à gagner pour le gagnant ou la gagnante. Créativité, originalité et esprit de Noël feront peut-être de vous le meilleur pâtissier ou la meilleure pâtissière de Batz-sur-Mer! Infos et inscriptions à l’Office de Tourisme.

GRATUIT

