Marché traditionnel de Batz-sur-Mer 3 octobre 2022 – 25 septembre 2023 Place du Mûrier 44740 Batz sur mer Public

Retrouvez le marché traditionnel de Batz-sur-Mer :

D’octobre à mars, de 9h à 12h30 : Lundi matin – Place du Garnal

D’avril à septembre de 9h à 12h30 : Lundi matin – Place du Mûrier

Juillet et août, de 9h à 13h30 : Lundi et vendredi matin – Place du mûrier

Les producteurs locaux vous attendent.

02 40 23 92 36
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr
http://www.batzsurmer.fr
https://www.ot-batzsurmer.fr/marche-traditionnel-de-batz-sur-mer-marchebsm.html

