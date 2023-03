The SoulSpirit Choir Place du Moutier Combourg Combourg Catégories d’Évènement: Combourg

Ille-et-Vilaine

The SoulSpirit Choir Place du Moutier, 2 avril 2023, Combourg Combourg. The SoulSpirit Choir Eglise Notre Dame Place du Moutier Combourg Ille-et-Vilaine Place du Moutier Eglise Notre Dame

2023-04-02 16:00:00 – 2023-04-02 17:30:00

Place du Moutier Eglise Notre Dame

Combourg

Ille-et-Vilaine Combourg . Venez vibrer avec The SoulSpirit Choir, chœur Gospel Rennais, dirigé par Julia Chesnin, accompagné par le pianiste Emmanuel Guillard. Organisé par le collège Saint Gilduin de Combourg, les bénéfices du concert seront reversés à l’association « Un rêve Indien » .

Une partie des bénéfices contribuera à financer l’échange scolaire Franco-Indien qui a lieu cette année au collège Saint-Gilduin de Combourg

Le concert sera suivi d’une vente de boissons et de gâteaux faits par les élèves. Ouverture des portes à 15h30 https://www.helloasso.com/associations/college-saint-gilduin/evenements/concert-solidaire-projet-inde-chorale-gospel Place du Moutier Eglise Notre Dame Combourg

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Combourg, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Combourg Adresse Combourg Ille-et-Vilaine Place du Moutier Eglise Notre Dame Ville Combourg Combourg Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Place du Moutier Eglise Notre Dame Combourg

Combourg Combourg Combourg Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combourg combourg/

The SoulSpirit Choir Place du Moutier 2023-04-02 was last modified: by The SoulSpirit Choir Place du Moutier Combourg 2 avril 2023 Combourg Eglise Notre Dame Place du Moutier Combourg Ille-et-Vilaine ille-et-vilaine Place du Moutier Combourg

Combourg Combourg Ille-et-Vilaine