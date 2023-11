Spectacle de feu : Féerie de flammes Place du Moulin Reichshoffen, 9 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

La troupe Light of Fire propose un spectacle de feu époustouflant associant des artistes, des acrobates et des chevaux: la lumière et la chaleur des flammes éclaireront cette sombre nuit d’hiver..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:30:00. 0 EUR.

Place du Moulin

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



The Light of Fire troupe offers a breathtaking fire show combining artists, acrobats and horses: the light and warmth of the flames will light up this dark winter night.

La compañía Light of Fire ofrece un impresionante espectáculo de fuego que combina artistas, acróbatas y caballos: la luz y el calor de las llamas iluminarán esta oscura noche de invierno.

Die Gruppe Light of Fire bietet eine atemberaubende Feuershow mit Artisten, Akrobaten und Pferden: Das Licht und die Wärme der Flammen werden diese dunkle Winternacht erhellen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte