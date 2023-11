Spectacle de feu Place du Moulin Reichshoffen, 2 décembre 2023, Reichshoffen.

Reichshoffen,Bas-Rhin

[REICHSHOFFEN, VILLE DE LUMIÈRES] Chaque samedi, après le marché de Noël, Reichshoffen offre aux visiteurs un spectacle de feu, dans le cadre rustique de la place du Moulin..

2023-12-02 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place du Moulin

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



[REICHSHOFFEN, CITY OF LIGHTS] Every Saturday, after the Christmas market, Reichshoffen offers visitors a fire show in the rustic setting of Place du Moulin.

[REICHSHOFFEN, CIUDAD DE LAS LUCES] Todos los sábados, después del mercado navideño, Reichshoffen ofrece a los visitantes un espectáculo de fuego en el rústico marco de la plaza del Moulin.

[REICHSHOFFEN, STADT DES LICHTS] Jeden Samstag nach dem Weihnachtsmarkt bietet Reichshoffen den Besuchern eine Feuershow, in der rustikalen Umgebung des Place du Moulin.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme de l’Alsace Verte