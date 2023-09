Randonnée d’Automne en Brenne Place du Moulin Mézières-en-Brenne, 15 octobre 2023, Mézières-en-Brenne.

Mézières-en-Brenne,Indre

A pied, à cheval, à VTT, et en attelage, venez partager un territoire naturel, et sauvage. Authentique, destination; La Brenne se mérite et livre un détour de chaque chemin un paysage nouveau, charmant ou mystérieux abritant une faune et une flore exceptionnelles..

Dimanche 2023-10-15 08:30:00 fin : 2023-10-15 . 5 EUR.

Place du Moulin

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire



On foot, on horseback, on mountain bike, and by horse-drawn carriage, come and share a natural and wild territory. Authentic, destination; La Brenne deserves itself and delivers a detour on each path a new, charming or mysterious landscape sheltering an exceptional fauna and flora.

A pie, a caballo, en bicicleta de montaña o en coche de caballos, venga a compartir un territorio natural y salvaje. Destino auténtico, el Brenne hay que ganárselo, y cada vez que se desvíe de los caminos trillados, encontrará un paisaje nuevo, encantador o misterioso, hogar de una flora y una fauna excepcionales.

Zu Fuß, zu Pferd, mit dem Mountainbike oder mit dem Gespann können Sie eine natürliche und wilde Gegend erkunden. Die Brenne ist ein authentisches Reiseziel, das man sich verdienen muss und das hinter jedem Weg eine neue, reizvolle oder geheimnisvolle Landschaft mit einer außergewöhnlichen Fauna und Flora bietet.

Mise à jour le 2023-09-13 par ADT INDRE