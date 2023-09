Octobre Rose | Randonnée Solidaire Place du Moulin Eymet, 8 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Randonnée au profit de la lutte contre le cancer du sein : les dons seront intégralement reversés au Comité Féminin Dordogne de dépistage des cancers.

Inscription sur place à partir de 9h15..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Place du Moulin

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Ride in aid of the fight against breast cancer: all donations will go to the Comité Féminin Dordogne de dépistage des cancers.

On-site registration from 9.15am.

Marcha a favor de la lucha contra el cáncer de mama: todas las donaciones se destinarán al Comité de detección del cáncer de las mujeres de Dordoña.

Inscripciones in situ a partir de las 9.15 h.

Wanderung zugunsten des Kampfes gegen Brustkrebs: Die Spenden gehen vollständig an das Comité Féminin Dordogne de dépistage des cancers.

Anmeldung vor Ort ab 9:15 Uhr.

