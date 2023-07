TRIO VALVERDE Place du Monument Minerve, 25 juillet 2023, Minerve.

Minerve,Hérault

Ce trio composé de musiciens reconnus nous emporte dans une interpretation irresistible et dansante du jazz.

Repertoire Français, Americain et Latin, des années 30 à aujourd’hui.

2023-07-25 fin : 2023-07-25 . .

Place du Monument

Minerve 34210 Hérault Occitanie



This trio of renowned musicians takes us on an irresistible, danceable interpretation of jazz.

French, American and Latin repertoire, from the 30s to today

Este trío de músicos de renombre nos lleva por una interpretación irresistible y bailable del jazz.

Repertorio francés, americano y latino, desde los años 30 hasta nuestros días

Dieses Trio aus anerkannten Musikern nimmt uns mit auf eine unwiderstehliche und tanzbare Interpretation des Jazz.

Französisches, amerikanisches und lateinamerikanisches Repertoire von den 30er Jahren bis heute

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC