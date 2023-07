VISITE COMMENTÉE DE MINERVE Place du Monument Minerve, 20 juillet 2023, Minerve.

Minerve,Hérault

Les agents du musée vous convient à une balade commentée dans l’un des plus beaux villages de France avec son magnifique cadre naturel entre les gorges de la Cesse et du Brian. Vous allez découvrir les richesses patrimoniales de ce village du Minervois ..

2023-07-20 16:00:00 fin : 2023-07-20 17:00:00. .

Place du Monument

Minerve 34210 Hérault Occitanie



On the occasion of the European Heritage Days, the museum staff invites you to a guided tour created by Mrs. Vallée-Roche, a renowned historian and medievalist, in one of the most beautiful villages in France with its magnificent natural setting between the gorges of the Cesse and the Brian.

El personal del museo le invita a una visita guiada por uno de los pueblos más bellos de Francia, con su magnífico entorno natural entre las gargantas de los ríos Cesse y Brian. Descubra el rico patrimonio de este pueblo del Minervois.

Die Mitarbeiter des Museums laden Sie zu einem kommentierten Spaziergang durch eines der schönsten Dörfer Frankreichs mit seiner herrlichen natürlichen Umgebung zwischen den Schluchten der Cesse und des Brian ein. Sie werden den Reichtum des Kulturerbes dieses Dorfes im Minervois entdecken .

Mise à jour le 2023-07-13 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC