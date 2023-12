Marché de Noël à Meilhards Place du Monument aux Morts Meilhards, 4 décembre 2023, Meilhards.

Meilhards,Corrèze

Animation musicale, nombreux exposants, présence du Père Noël, vin chaud, pâtisseries, dégustation d’huîtres au restaurant Chez Michel.

Election de la meilleure soupe : dégustation à partir de 18h. Inscription avant le 12 décembre au 06 74 05 94 03..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

Place du Monument aux Morts

Meilhards 19510 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment, numerous exhibitors, Santa Claus, mulled wine, pastries, oyster tasting at Chez Michel restaurant.

Election of the best soup: tasting from 6pm. Registration by December 12 on 06 74 05 94 03.

Animación musical, numerosos puestos, Papá Noel, vino caliente, pasteles, degustación de ostras en Chez Michel.

Elección de la mejor sopa: degustación a partir de las 18.00 h. Para inscribirse antes del 12 de diciembre, llame al 06 74 05 94 03.

Musikalische Unterhaltung, zahlreiche Aussteller, Anwesenheit des Weihnachtsmanns, Glühwein, Gebäck, Austernverkostung im Restaurant Chez Michel.

Wahl der besten Suppe: Verkostung ab 18 Uhr. Anmeldung vor dem 12. Dezember unter 06 74 05 94 03.

Mise à jour le 2023-11-30 par Corrèze Tourisme