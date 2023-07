Bal du 14 juillet à Beaulieu-sur-Dordogne Place du Monturuc Beaulieu-sur-Dordogne Catégories d’Évènement: Beaulieu-sur-Dordogne

Kermesse du 14 juillet organisée par l’Harmonie Beaulieu Vayrac Place du Monturuc : Jeux – Crêpes – Buvette.

July 14th fair organized by the Harmonie Beaulieu Vayrac Place du Monturuc: Games – Pancakes – Refreshment bar Baile popular

14 de julio feria organizada por la Harmonie Beaulieu Vayrac Place du Monturuc: Juegos – Tortitas – Bar de refrescos Volkstümlicher Ball

Kirmes am 14. Juli, organisiert von der Harmonie Beaulieu Vayrac Place du Monturuc: Spiele – Crêpes – Getränkestand

