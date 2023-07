FRANCE BLEU OCÉAN EN DIRECT Place du Môle Pornic, 19 juillet 2023, Pornic.

Pornic,Loire-Atlantique

Pendant 8 semaines, du lundi au vendredi, la radio publique de Radio France délocalise ses émissions tous les jours de 9h à 12h pour aller à la rencontre de tous ceux qui ont choisi l’Ouest comme destination estivale!.

2023-07-19 fin : 2023-07-19 12:00:00. .

Place du Môle

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire



For 8 weeks, from Monday to Friday, Radio France?s public radio station is relocating its broadcasts every day from 9am to 12pm to meet all those who have chosen the West as their summer destination!

Durante 8 semanas, de lunes a viernes, la emisora pública de Radio France emitirá todos los días de 9:00 a 12:00 para encontrarse con todos aquellos que han elegido el Oeste como destino estival

Acht Wochen lang, von Montag bis Freitag, verlegt das öffentliche Radio von Radio France seine Sendungen täglich von 9 bis 12 Uhr, um all diejenigen zu treffen, die den Westen als Sommerziel gewählt haben!

