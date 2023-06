Festival des Gueules Noires Place du Module Le Molay-Littry, 1 juillet 2023, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry,Calvados

: La deuxième édition du « Festival des Gueules Noires » aura lieu place du Module à Le Molay-Littry le samedi 1er juillet de 16h à minuit (passage dernier groupe à 23h30), avec la succession de groupes de genres et styles musicaux variés : soul, funky, groove, punk, blues…

Ce festival organisé par l’Association Les Amis du Disque a pour but de rendre hommage aux mineurs de Le Molay-Littry, avec le concours du Musée de la mine, de la mairie de Le Molay-Littry et d’Isigny-Omaha Intercom.

Ainsi que la participation cette année du centre de loisirs intercom et des classes de CM1 et de CM2 de l’Ecole Primaire de Le Molay-Littry autour de dessins réalisés par les jeunes artistes en herbe sur le thème des mineurs et de la musique.

Les oeuvres de ces jeunes participants seront exposées dans le Module à partir de 16h le jour du festival..

2023-07-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-01 . .

Place du Module

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



the second edition of the « Festival des Gueules Noires » will take place on the Place du Module in Le Molay-Littry on Saturday July 1st from 4pm to midnight (last band at 11.30pm), with a succession of bands of various musical genres and styles: soul, funky, groove, punk, blues…

This festival, organized by the Association Les Amis du Disque, pays tribute to the miners of Le Molay-Littry, with the support of the Musée de la Mine, the Mairie de Le Molay-Littry and Isigny-Omaha Intercom.

This year’s event also sees the participation of the Intercom leisure center and the CM1 and CM2 classes at Le Molay-Littry primary school, with drawings by budding young artists on the theme of miners and music.

The works of these young participants will be exhibited in the Module from 4pm on the day of the festival.

la segunda edición del « Festival des Gueules Noires » tendrá lugar en la plaza del Módulo de Le Molay-Littry el sábado 1 de julio de 16:00 a 24:00 (último grupo a las 23:30), con una sucesión de grupos de diversos géneros y estilos musicales: soul, funky, groove, punk, blues…

El festival está organizado por la Asociación Les Amis du Disque para rendir homenaje a los mineros de Le Molay-Littry, con el apoyo del Museo de la Mina, el Ayuntamiento de Le Molay-Littry e Intercom Isigny-Omaha.

Este año también participan el centro de ocio Intercom y las clases CM1 y CM2 de la escuela primaria de Le Molay-Littry, con dibujos de jóvenes artistas en ciernes sobre el tema de los mineros y la música.

Las obras de estos jóvenes participantes se expondrán en el Módulo a partir de las 16.00 horas del día del festival.

: Die zweite Ausgabe des « Festival des Gueules Noires » findet am Samstag, den 1. Juli von 16 Uhr bis Mitternacht auf dem Place du Module in Le Molay-Littry statt (letzter Auftritt der Gruppe um 23.30 Uhr). Nacheinander treten Gruppen aus verschiedenen Musikrichtungen und -stilen auf: Soul, Funky, Groove, Punk, Blues…

Dieses von der Vereinigung Les Amis du Disque organisierte Festival soll die Bergleute von Le Molay-Littry ehren und wird vom Bergwerksmuseum, der Stadtverwaltung von Le Molay-Littry und Isigny-Omaha Intercom unterstützt.

Sowie die diesjährige Teilnahme des Intercom-Freizeitzentrums und der Klassen CM1 und CM2 der Grundschule von Le Molay-Littry rund um Zeichnungen, die von den jungen Nachwuchskünstlern zum Thema Bergleute und Musik angefertigt wurden.

Die Werke dieser jungen Teilnehmer werden am Festivaltag ab 16 Uhr im Modul ausgestellt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité