JEU DE PISTE « LA CHASSE AUX FANTÔMES » DANS CLISSON Place du Minage Clisson, 21 octobre 2023, Clisson.

Clisson,Loire-Atlantique

Jeu de piste pour les enfants du 21 octobre au 5 novembre « La chasse aux fantômes ». (Jeu non disponible les lundis et le 1er novembre.).

2023-10-21 fin : 2023-10-21 16:00:00. EUR.

Place du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Children’s treasure hunt from October 21 to November 5: « Ghost Hunt ». (Game not available on Mondays and November 1)

La caza del tesoro « The ghost hunt » para niños del 21 de octubre al 5 de noviembre. (Juego no disponible los lunes y el 1 de noviembre)

Schnitzeljagd für Kinder vom 21. Oktober bis zum 5. November « Die Geisterjagd ». (Das Spiel ist montags und am 1. November nicht verfügbar)

