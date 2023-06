Randonnée Découverte nature : Marmotte es-tu là ? Place du Mézenc Les Estables, 11 juillet 2023, Les Estables.

Les Estables,Haute-Loire

Balade familiale pour observer et apprendre à connaître ces attachantes boules de poils..

2023-07-11 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-11 12:00:00. EUR.

Place du Mézenc

Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Family outing to observe and learn about these endearing fur balls.

Una excursión familiar para observar y conocer a estas entrañables bolas de pelo.

Familienspaziergang, um diese liebenswerten Fellknäuel zu beobachten und kennen zu lernen.

