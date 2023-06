La médiathèque fait sa braderie! place du métro Saint Maurice Pellevoisin Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord La médiathèque fait sa braderie! place du métro Saint Maurice Pellevoisin Lille, 17 juin 2023, Lille. La médiathèque fait sa braderie! Samedi 17 juin, 10h00 place du métro Saint Maurice Pellevoisin gratuit La médiathèque de Saint Maurice Pellevoisin vend à petits prix les documents retirés de ses collections. Ateliers, animations et petite restauration sur place. La jounée se clôturera en musique avec l’Orphéo Jazz Band Circus. En partenariat avec le collectif « Autour de la médiathèque place du métro Saint Maurice Pellevoisin rue du Faubourg de Roubaix 59800 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320125390 »}] ligne 2 du métro arrêt Saint Maurice Pellevoisin Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

