Marché de Noël de Saint-Macaire Place du Mercadiou Saint-Macaire, 9 décembre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

Noël, son marché et sa féérie !

L’écrin est le même : la magnifique place du Mercadiou. Un lieu chargé d’histoire auquel décorations de Noël, illuminations, bougies et braseros ajouteront une ambiance particulière !

A l’heure des cadeaux de Noël, c’est un marché artisanal qui est proposé avec plus de vingt stands. Il est aussi gastronomique et festif pour réjouir les papilles et les coeurs.

Durant ces deux jours, dans une ambiance musicale, des animations seront proposées : concerts, lectures de contes, jeux surdimensionnés, ateliers familles pour fabriquer des décorations de Noël, chorales, démonstrations de danse, stand photos avec le Père Noël, etc.

Samedi soir : surprise préparée par les artificiers de Silex. Repas et animation musicale.

Dimanche après-midi : spectacle pour enfant.

Espace restauration, stand des viticulteurs de l’appellation Côtes de Bordeaux Saint-Macaire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Place du Mercadiou

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas, its market and its enchantment!

The setting is the same: the magnificent Place du Mercadiou. A place steeped in history, where Christmas decorations, illuminations, candles and braziers add a special atmosphere!

When it?s time to buy Christmas presents, the market features over twenty craft stalls. It’s also gastronomic and festive, to delight both taste buds and hearts.

Over the two days, the musical atmosphere will include concerts, story readings, oversized games, family workshops to make Christmas decorations, choirs, dance demonstrations, a photo booth with Santa Claus, and more.

Saturday evening: a surprise prepared by the Silex fireworks team. Dinner and musical entertainment.

Sunday afternoon: children’s show.

Catering area, Côtes de Bordeaux Saint-Macaire winegrowers’ stand.

¡La Navidad, su mercado y su encanto!

El escenario es el mismo: la magnífica Place du Mercadiou. Un lugar cargado de historia, donde la decoración navideña, las luces, las velas y los braseros añaden un ambiente especial

A la hora de comprar regalos de Navidad, encontrará un mercado de artesanía con más de veinte puestos. También hay un mercado gastronómico y festivo para deleitar el paladar y el corazón.

Durante los dos días, no faltarán las animaciones musicales: conciertos, cuentacuentos, juegos de gran tamaño, talleres familiares para realizar adornos navideños, coros, demostraciones de baile, un fotomatón con Papá Noel y mucho más.

Sábado por la noche: una sorpresa preparada por el equipo de fuegos artificiales de Silex. Cena y animación musical.

Domingo por la tarde: espectáculo infantil.

Zona de restauración, stand de los viticultores de la denominación Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.

Weihnachten, sein Markt und sein Zauber!

Der Schauplatz ist derselbe: der wunderschöne Place du Mercadiou. Ein geschichtsträchtiger Ort, dem Weihnachtsdekorationen, Beleuchtungen, Kerzen und Feuerkörbe eine ganz besondere Atmosphäre verleihen werden!

Zur Zeit der Weihnachtsgeschenke wird ein Kunsthandwerksmarkt mit über zwanzig Ständen angeboten. Auch die gastronomischen und festlichen Angebote erfreuen den Gaumen und das Herz.

An beiden Tagen werden in musikalischer Atmosphäre verschiedene Veranstaltungen angeboten: Konzerte, Märchenlesungen, überdimensionale Spiele, Familienworkshops zur Herstellung von Weihnachtsdekorationen, Chöre, Tanzvorführungen, Fotostand mit dem Weihnachtsmann usw.

Samstagabend: Von den Feuerwerkern von Silex vorbereitete Überraschung. Essen und musikalische Unterhaltung.

Sonntagnachmittag: Kindershow.

Restaurantbereich, Stand der Winzer der Appellation Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT de l’Entre-deux-Mers