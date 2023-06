Marché Gourmand à Lalbenque Place du Mercadiol Lalbenque, 16 juin 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Ce marché gourmand est organisé dans le cadre de la fête de la Musique.

Apportez vos couverts.

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

Place du Mercadiol

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



This gourmet market is organized as part of the Fête de la Musique.

Bring your cutlery

Este mercado gastronómico se organiza en el marco de la Fiesta de la Música.

Traiga sus cubiertos

Dieser Gourmetmarkt wird im Rahmen des Musikfests organisiert.

Bringen Sie Ihr Besteck mit

Mise à jour le 2023-06-08 par OT CVL Lalbenque – Limogne