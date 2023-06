Fête de la Musique à Lalbenque Place du Mercadiol Lalbenque, 16 juin 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

De nombreux groupes de musique vous attendront pour vous faire danser.

Un marché gourmand est organisé à partir de 19h00. Prenez vos couverts

Le comité des fêtes vous attendra quant à lui à la buvette..

2023-06-16 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-16 . EUR.

Place du Mercadiol

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Numerous music groups will be on hand to entertain you.

A gourmet market starts at 7pm. Bring your cutlery

The Comité des fêtes will be waiting for you at the refreshment area.

No faltarán los grupos de música en directo.

A partir de las 19.00 horas se organizará un mercado gourmet. Traiga sus cubiertos

La comisión de festejos le espera en la zona de avituallamiento.

Zahlreiche Musikgruppen erwarten Sie, um Sie zum Tanzen zu animieren.

Ab 19 Uhr findet ein Gourmetmarkt statt. Nehmen Sie Ihr Besteck mit

Das Festkomitee wird Sie seinerseits am Getränkestand erwarten.

