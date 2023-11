Troc de plantes dAutomne Place du Mercadial Saint-Céré, 12 novembre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

L’association Le Lieu Commun vous propose de participer au troc de plantes qu’elle organise place du Mercadial à Saint-Céré de10h à 12h

Souhaitons que le temps soit de la partie, en attendant, bonne préparation… et n’oubliez pas d’étiqueter vos plantes, elles ont toutes un petit nom, très utile pour que le jardinier puisse les placer au bon endroit du jardin et les faire grandir.

A 12h30, repas partagé sorti du sac au Lieu Commun ( 18 place de l’église )

A 15h visite d’un jardin sur sol vivant – rdv sous la Halle de Prudhomat.

2023-11-12 10:00:00 fin : 2023-11-12 16:30:00. EUR.

Place du Mercadial

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



The association Le Lieu Commun invites you to take part in the plant barter it is organizing at Place du Mercadial in Saint-Céré from 10am to 12pm

Let’s hope the weather cooperates, but in the meantime, good luck with your preparations? and don’t forget to label your plants. They all have a little name, very useful for the gardener to place them in the right place in the garden and help them grow.

At 12:30 pm, shared lunch at Lieu Commun ( 18 place de l’église )

At 3pm, visit to a living soil garden – rdv sous la Halle de Prudhomat

La asociación Le Lieu Commun organiza un intercambio de plantas en la Place du Mercadial de Saint-Céré, de 10.00 a 12.00 horas

Esperemos que el tiempo acompañe, pero mientras tanto, prepárate bien… y no olvides etiquetar tus plantas, todas tienen un nombrecito, muy útil para que el jardinero las coloque en el lugar adecuado del jardín y las ayude a crecer.

A las 12h30, comida para llevar en Le Lieu Commun ( 18 place de l’église )

A las 15h, visita a un huerto de tierra viva – encuentro en el mercado de Prudhomat

Der Verein Le Lieu Commun lädt Sie ein, am Pflanzenbasar teilzunehmen, den er auf dem Place du Mercadial in Saint-Céré von 10 bis 12 Uhr veranstaltet

Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Vorbereitung und vergessen Sie nicht, Ihre Pflanzen zu beschriften. Sie haben alle einen kleinen Namen, der sehr nützlich ist, damit der Gärtner sie an die richtige Stelle im Garten setzen und sie wachsen lassen kann.

Um 12:30 Uhr gemeinsames Essen im Lieu Commun (18 place de l’église)

Um 15 Uhr Besuch eines Gartens mit lebendem Boden – Treffpunkt unter der Halle von Prudhomat

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Vallée de la Dordogne