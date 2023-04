Exposition sculpture et peinture « des retrouvailles » Place du Mercadial Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Lot . Par le biais d’une exposition commune alliant de multiples facettes et une grande diversité de techniques artistiques de notre temps, les sculpteurs Louis de Verdal et le duo Karmax se joignent à trois peintres, Nicolas Monjo, Nadine Bourgne et Jean-Louis Carricondo.

Ensembles, ces amis ouvrent des fenêtres faites de rêveries tendres et colorées, parfois brutales, toujours interrogatives… Ces artistes de portée internationale vous invitent à un voyage intemporel dans leurs univers oniriques. Exposition commune alliant de multiples facettes et une grande diversité de techniques artistiques de notre temps +33 5 65 10 01 15 Louis de Verdal

