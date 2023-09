Noël au village Place du menhir Windstein, 16 décembre 2023, Windstein.

Windstein,Bas-Rhin

Marché des producteurs et artisanat de Noël. Passage du Père-Noël. Atelier bricolage et spectacle de feu. Restauration..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place du menhir

Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est



Market of producers and Christmas crafts. Visit of Santa Claus. Craft workshop and fire show. Catering.

Mercado de productores y artesanía navideña. Visita de Papá Noel. Taller de artesanía y espectáculo de fuego. El catering.

Markt mit weihnachtlichen Erzeugern und Kunsthandwerk. Vorbeifahrt des Weihnachtsmanns. Bastelworkshop und Feuershow. Verpflegung.

