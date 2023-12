Spectacle de feu Place du Menhir Windstein, 4 décembre 2023, Windstein.

Windstein,Bas-Rhin

De passage sur le marché de Noël, assistez au spectacle de feu par la compagnie C’esT pAs nOus..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . 0 EUR.

Place du Menhir

Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est



Visit the Christmas market and enjoy a fire show by the C’esT pAs nOus company.

Visite el mercado navideño y disfrute de un espectáculo de fuego a cargo de la compañía C’esT pAs nOus.

Besuchen Sie auf dem Weihnachtsmarkt eine Feuershow des Ensembles C’esT pAs nOus.

