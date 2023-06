DJ set à Caen Place du Mc Do de Caen Caen Caen Catégories d’Évènement: Caen

Calvados DJ set à Caen Place du Mc Do de Caen Caen, 21 juin 2023, Caen. DJ set à Caen 21 et 22 juin Place du Mc Do de Caen Pour cette édition 2023, Calvados Evenement vous donne rendez-vous le mercredi 21 juin de 18h00 à 00h30 sur la Place de la fontaine Szekely (place du Mc do) à Caen, 14000.

Un DJ set est prévu et l’entrée y est entièrement gratuite et pour tout public. Place du Mc Do de Caen 20 rue Hamon 14000 Caen 14000 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T00:00:00+02:00 – 2023-06-22T00:30:00+02:00 ©actu.fr Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Place du Mc Do de Caen Adresse 20 rue Hamon 14000 Ville Caen Departement Calvados Lieu Ville Place du Mc Do de Caen Caen

Place du Mc Do de Caen Caen Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

DJ set à Caen Place du Mc Do de Caen Caen 2023-06-21 was last modified: by DJ set à Caen Place du Mc Do de Caen Caen Place du Mc Do de Caen Caen 21 juin 2023